« Nous traitons désormais la tuerie d'El Paso comme une affaire de terrorisme intérieur », a annoncé le procureur fédéral John Bash lors d’une conférence de presse organisée ce dimanche 4 août. Vingt personnes ont été tuées samedi matin à El Paso et 26 autres blessées aux abords d’un hypermarché Walmart.

Le tireur est un homme blanc de 21 ans originaire d’Allen, près de Dallas, à neuf heures de voiture d’El Paso. Selon certains médias américains, il s’appelle Patrick Crusius. Les autorités ont annoncé qu'elles allaient requérir la peine de mort à son encontre.

As I just said at the press conference, we’re treating El Paso as a domestic terrorism case.



And we’re going to do what we do to terrorists in this country—deliver swift and certain justice. #ElPasoStrong #USA https://t.co/dYhHXKrh9v