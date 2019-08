Nuon Chea — Nhet Sok Heng/AP/SIPA

L’idéologue et numéro 2 des Khmers rouges Nuon Chea est mort dimanche à 93 ans, a annoncé dimanche un porte-parole du tribunal cambodgien devant lequel il était accusé de génocide et de crimes contre l’humanité. Entre 1975 et 1979, pendant la période du régime, environ un quart de la population du pays est morte d’épuisement, de maladie, sous la torture ou au gré des exécutions de la dictature.

« Nous sommes en mesure de confirmer que l’accusé Nuon Chea (…) est décédé le soir du 4 août 2019 », a déclaré le porte-parole, Neth Pheaktra.