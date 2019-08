Neuf personnes ont été tuées au cours d’une fusillade à Dayton dans l’Ohio (nord-ouest des Etats-Unis), a annoncé la police dimanche matin, au lendemain d’une fusillade au Texas (sud) qui a fait 20 morts. « Le tireur est mort. Il y a neuf autres morts. Au moins 16 autres personnes ont été hospitalisées pour des blessures », a déclaré la police sur Twitter.

#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries.