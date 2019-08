Des personnes rassemblées devant le centre commercial Cielo Vista à El Paso, le 3 août 2019. — Courtesy of KTSM 9 / KTSM 9 news Channel / AFP

Une fusillade dans une zone commerciale à El Paso au Texas ce samedi a fait plusieurs morts et blessés, ont indiqué les autorités. Au moins 11 personnes ont été transportées à l’hôpital Del Sol, selon le porte-parole de l’hôpital, Victor Guerrero.

« Nous avons entre 15 et 20 victimes, nous ne connaissons pas le nombre de morts », a déclaré sur Fox News le gouverneur adjoint du Texas, Dan Patrick. De son côté, le maire d’El Paso, Dee Margo, a fait état sur CNN de « plusieurs morts » et indiqué qu’il y avait « trois suspects en garde à vue ».

« Un acte violence haineux et insensé »

« Aujourd’hui, la communauté d’El Paso a été atteinte par un acte violence haineux et insensé », a déploré dans un communiqué le gouverneur du Texas, Greg Abbott.

Statement on shooting in El Paso: pic.twitter.com/hsCXYGNLGg — Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) August 3, 2019

La Maison Blanche a fait savoir que le président américain Donald Trump avait été informé de la fusillade à El Paso et continuait à suivre la situation. Il a également échangé avec Greg Abbott et le ministre de la Justice Bill Barr.

« Alerte fusillade, restez loin de la galerie de Cielo Vista », avait tweeté la police vers 11h locales (18h à Paris), appelant la population à rester à distance, évoquant la présence de « plusieurs tireurs », et déployant d’importants renforts sur les lieux. en fin de matinée.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

Une femme, qui venait faire ses courses dans le supermarché Walmart, a expliqué sur Fox News avoir entendu « comme des feux d’artifices » alors qu’elle cherchait une place de parking. « Je me suis dirigée vers la sortie », a poursuivi cette témoin prénommée Vanessa. « J’ai vu un homme avec un T-shirt noir et un pantalon camouflage qui portait ce qui m’a semblé être un fusil. Il visait les gens et tirait directement sur eux. J’en ai vu trois ou quatre tomber par terre », a-t-elle poursuivi.

Un autre témoin a raconté avoir aidé des blessés sur le parking. « Malheureusement, on a perdu un homme», a-t-il dit à Fox.

L’ATF en route

L’agence fédérale chargée du contrôle des armes, des explosifs, du tabac et de l’alcool (ATF) de Dallas a annoncé se rendre sur les lieux pour prêter main forte à la police d’El Paso.

BREAKING: ATF is en route to assist @EPPOLICE at the scene of a reported shooting in the area of #CieloVistaMall in #ElPaso TX. Please stay away from the area and refrain from posting first responder activity on social media. https://t.co/uw3DEFZRJt pic.twitter.com/0KqUK5nmmI — ATF Dallas (@ATFDallas) August 3, 2019

Les télévisions américaines montraient les forces de l’ordre déployées sur la zone. Des vidéos des lieux commencent à être diffusées sur les réseaux sociaux, comme celle d’un journaliste du El Paso Times.

Fire medical with at Walmart active shooter event at Cielo Vista Mall. Police still inside. pic.twitter.com/P6zsjwVN0n — mark lambie (@LambieMark) August 3, 2019

Ou celle d’une journaliste de la chaîne locale KTSM 9, montrant l’intérieur d’un magasin où les visiteurs étaient évacués.

⚠️Video from inside JCPENNY in Cielo Vista Mall as it was being evacuated, due to an active shooter in the area.

Video: Victoria Balderrama pic.twitter.com/7v67DL4mPG — Celina Renae Quintana (@KTSMCelina) August 3, 2019

Le candidat à la primaire démocrate et ancien élu de la région au Congrès, Beto O’Rourke, a réagi sur Twitter, demandant aux habitants de suivre les indications des services de secours.

Truly heartbreaking. Stay safe, El Paso. Please follow all directions of emergency personnel as we continue to get more updates. https://t.co/BU0AH6Y8Rv — Beto O'Rourke (@BetoORourke) August 3, 2019

La chaîne de supermarchés Walmart s’est dite « sous le choc », et a indiqué « prier pour les victimes, la communauté et [ses] collaborateurs, ainsi que pour les premiers secours ».

We're in shock over the tragic events at Cielo Vista Mall in El Paso, where store 2201 & club 6502 are located. We’re praying for the victims, the community & our associates, as well as the first responders. We’re working closely with law enforcement & will update as appropriate. — Walmart (@Walmart) August 3, 2019

En début d'après-midi, la situation semblait sous contrôle, mais les forces de l'ordre continuait à ratisser la zone pour s'assurer qu'il ne restait pas de tireur.

Les Etats-Unis sont régulièrement endeuillés par des fusillades. Deux personnes ont été tuées et un policier blessé mardi dans un supermarché de la chaîne Walmart dans le Mississippi. Et dimanche, trois personnes, dont un garçon de six ans, ont été tuées lorsqu’un tireur de 19 ans a ouvert le feu lors d’un festival de gastronomie à Gilroy en Californie, au sud de San Francisco.