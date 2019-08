JUSTICE La mort de cet Afro-Américain, en 2014, avait choqué l'Amérique et catalysé le mouvement Black Lives Matter

Des manifestants demandent justice pour Eric Garner, le 17 juillet 2019 à New York. — Bebeto Matthews/AP/SIPA

« I can’t breath (Je ne peux pas respirer). » Ces mots, répétés par Eric Garner à 13 reprises alors qu’un policier le retenait au sol par une prise d’étranglement, sont devenus l’un des cris de ralliement du mouvement Black Lives Matter. Vendredi, une juge administrative a recommandé le licenciement du policier accusé d’avoir asphyxié cet Afro-Américain décédé lors d’une interpellation musclée en 2014.

La recommandation de la juge Rosemarie Maldonado, qui avait présidé le procès disciplinaire de Daniel Pantaleo, doit maintenant être examinée par le chef de la police de New York, James O’Neill, qui tranchera. Dans l’attente de la décision, qui sera rendue en août, Daniel Pantaleo a été suspendu, précise-t-il.

Les attentes sont considérables au sein de l’opinion, notamment parmi la communauté afro-américaine, car l’officier de police n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, que ce soit au niveau local ou fédéral. Plusieurs candidats démocrates ont réclamé le limogeage du policier lors du débat télévisé, cette semaine.

Pas d’inculpation

Le 16 juillet, le ministre américain de la Justice a indiqué qu’il renonçait à inculper Daniel Pantaleo, provoquant un tollé. En décembre 2014, un grand jury avait décidé que les éléments du dossier n’étaient pas suffisants pour justifier un procès devant un tribunal de l’Etat de New York.

Le 17 juillet 2014, Eric Garner, 43 ans, avait été violemment plaqué au sol par des policiers qui le soupçonnaient de vendre illégalement des cigarettes dans une rue du quartier de Staten Island.

Obèse et asthmatique, Garner, qui refusait d’être interpellé mais n’était pas armé, avait perdu connaissance, alors que cinq hommes s’employaient à le menotter, avant de décéder.

Les images de l’interpellation, filmées par un ami et mise en ligne peu après, avaient fait le tour du monde et provoqué un vif émoi. On y entend Eric Garner répéter « Je ne peux pas respirer » («I can’t breathe »).

Avant sa suspension, Daniel Pantaleo était toujours en fonction, même s’il n’était plus sur le terrain. Il a fait l’objet d’un procès disciplinaire en mai et juin, mais il s’agit d’une procédure interne à la police de New York. L’officier risque, au maximum, un licenciement.