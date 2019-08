La vallée de la mort, où l'accident a eu lieu — Pixabay

Sept Français ont été blessés dans l’accident d’un avion de chasse qui effectuait un exercice dans la Vallée de la mort, au nord de Los Angeles, dans une zone fréquentée par les touristes, a-t-on appris ce vendredi de source diplomatique.

Le pilote du chasseur FA-18E est mort dans le crash, survenu mercredi à 10H00 heure locale près du site militaire de China Lake, avait indiqué jeudi la Marine américaine sur Twitter. La cause de l’accident reste indéterminée.

Un carburant brûlant les spectateurs

Selon des témoins cités par des médias locaux, le crash a provoqué une explosion propulsant des parties de l’avion et du carburant brûlant sur les spectateurs. Cette zone est prisée des visiteurs du parc national de la Vallée de la mort car on peut y voir des avions de chasse voler à basse altitude dans les canyons.

« Sept Français ont été blessés à la suite d’un accident d’avion militaire américain dans la Vallée de la Mort en Californie le 31 juillet », a confirmé une source diplomatique.

Certaines greffes de la peau devront être effectuées

Le consulat français à Los Angeles « a pris contact avec les autorités locales et la famille, avec laquelle il demeure en contact quotidien et qu’il accompagne dans ses démarches », a-t-on précisé de même source. Selon l’antenne locale du média CBS, six des personnes blessées font partie de la même famille.

Citant un médecin sur place, CBS indique que les blessés doivent subir une opération, dont pour certains des greffes de peau, afin de soigner des brûlures causées par l’accident.