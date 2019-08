L'avion s'arrêtant au feu — Screenshot Twitter

Un pilote américain a réussi un véritable exploit jeudi. Victime d’une panne de carburant, il est parvenu à poser son appareil dans une rue de Parkland, dans l’Etat de Washington ( Etats-Unis).

La performance a été immortalisée par une caméra embarquée dans une voiture de police en patrouille. L’avion surgit de nulle part sans explication, telle la fin de la saison 8 de Games of thrones, survole la route et se pose avec plus ou moins d’adresse. Il prend même la peine de s’arrêter à un feu, et surtout réussit l’exploit de ne percuter aucune voiture. De la chance ou du talent, ça reste à déterminer, en tout cas l’exploit est beau.