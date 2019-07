« Merci de me considérer comme une telle menace. » Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a manié l’ironie sur Twitter, mercredi, après l’annonce de sanctions de Washington le visant. « La raison invoquée par les Etats-Unis pour me sanctionner, c’est que je suis le principal porte-parole de l’Iran dans le monde. La vérité fait si mal que ça ? »

The US' reason for designating me is that I am Iran's "primary spokesperson around the world"

Is the truth really that painful?

It has no effect on me or my family, as I have no property or interests outside of Iran.

Thank you for considering me such a huge threat to your agenda.