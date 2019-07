Illustration d'un étudiant. — Pixabay/Alexas Fotos

Brexit ou pas Brexit, ça ne change pas la donne. Londres est en tête du classement 2020 des meilleures villes étudiantes au monde, conservant sa place de leader par rapport à l’an dernier.

L’entreprise Quacquarelli Symonds (QS), spécialisée dans l’enseignement supérieur international, dresse ce palmarès en prenant en compte le nombre et de la performance des universités de chacune des villes, mais aussi les recrutements qu’elles enregistrent, leur prix, la qualité de vie dans la ville et la diversité de la population étudiante sur place.

Paris en perte de vitesse

Comme l’an dernier toujours, Tokyo et Melbourne complètent le podium. Côté français, Paris reste leader mais perd deux places au classement (de la 5e à la 7e place), devancée sur le continent par Munich et Berlin. On retrouve aussi Lyon, Toulouse et Montpellier dans le Top 100 mondial.