Image d'illustration d'un parc aquatique. — Pixabay/ Mrkt

Ingérée, cette amibe est inoffensive. Quand elle est absorbée par le nez, elle est mortelle. Courant juillet en Caroline du Nord, un Américain de 59 ans a succombé à une infection rarissime, provoquée par une amibe « dévoreuse de cerveau » alors qu’il se baignait dans un parc aquatique.

La « naegleria fowleri » se trouve naturellement dans les eaux douces et chaudes (plus de 25°C) dont le niveau est bas, rappelle BFMTV. Chez Eddie Gray, elle a provoqué une infection fulgurante du cerveau, méningo-encéphalite amibienne primitive. L’amibe pénètre dans le cerveau par le nerf olfactif et détruit le tissu cérébral.

Un seul cas mortel en Guadeloupe

Cette infection est en général mortelle : sur 145 cas recensés aux Etats-Unis entre 1962 et 2018, seules quatre personnes ont survécu. La maladie provoque des maux de tête, des nausées ou des vomissements. Le patient meurt généralement en 10 jours.

Si elle est également très rare (en France, une seule victime est connue en 2008 en Guadeloupe), les autorités conseillent de prendre des précautions. Lors d’une baignade, elles recommandent de limiter la quantité d’eau qui entre dans le nez ou d’utiliser un pince-nez. Cette amibe est naturellement présente dans l’eau douce, surtout lorsqu’elle est longtemps exposée au soleil.