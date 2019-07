Une liste qui ne cesse de s’allonger… Le départ prochain du chef des services de renseignement américains Dan Coats, annoncé dimanche par Donald Trump, vient grossir les rangs déjà bien fournis des membres ou des proches de l’administration qui ont quitté leur poste depuis l’entrée en fonction du 45e président des Etats-Unis en janvier 2017.

Au cours de son mandat, Dan Coats a régulièrement été en désaccord avec Donald Trump sur des sujets de première importance. Il semble avoir été parfois tenu à l’écart de certains dossiers, mais il s’est efforcé d’éviter une confrontation ouverte avec le président.

Il cessera le 15 août 2019 ses fonctions en tant que Directeur du renseignement national (DNI), un poste qui supervise et coordonne les activités de la CIA, de la NSA et des autres services de renseignement américains

....be leaving office on August 15th. I would like to thank Dan for his great service to our Country. The Acting Director will be named shortly.