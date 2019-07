Le président Donald Trump a annoncé dimanche que le chef des services de renseignement américains, Dan Coats, quitterait son poste en août et qu’il avait l’intention de le remplacer par le représentant John Ratcliffe.

Dan Coats cessera le 15 août ses fonctions en tant que Directeur du renseignement national (DNI), un poste qui supervise et coordonne les activités de la CIA, de la NSA et des autres services de renseignement américains. Au cours de son mandat, il a régulièrement été en désaccord avec Donald Trump sur des sujets de première importance et il semble avoir été parfois tenu à l’écart de certains dossiers, mais il s’est efforcé d’éviter une confrontation ouverte avec le président.

Donald Trump a annoncé sur Twitter son intention de désigner pour le remplacer John Ratcliffe, un des élus du Texas à la chambre des Représentants qui siège actuellement dans les commissions du renseignement, de la justice et de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants. « Ancien procureur, John guidera et inspirera de la grandeur au Pays qu’il aime », a écrit Donald Trump, qui a remercié Dan Coats pour les « grands services rendus à notre Pays ».

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019

....be leaving office on August 15th. I would like to thank Dan for his great service to our Country. The Acting Director will be named shortly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019

Le directeur du renseignement doit être « au-dessus de la politique partisane »

Si la désignation de John Ratcliffe est approuvée par le Congrès, Donald Trump aura en lui un chef du renseignement qui sera plus en harmonie avec ses vues que ne l’a été Dan Coats. John Ratcliffe a par exemple déclaré qu’il n’avait « pas vu de preuve » qu’une ingérence de la Russie dans l’élection présidentielle de 2016 ait contribué à la victoire de Donald Trump. Il a aussi soutenu la ligne dure du président républicain sur le dossier iranien.

Au Congrès, John Ratcliffe a été un défenseur résolu de Donald Trump et a été très critique envers deux des bêtes noires du président républicain, le chef du FBI James Comey, limogé par Donald Trump, et le procureur spécial Robert Mueller. Le choix de John Ratcliffe pour prendre la tête du renseignement a été salué par plusieurs républicains. Kevin McCarthy, chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants, a déclaré qu’il allait « apporter de la force et de la responsabilité dans son nouveau rôle ».

From day one, Trump has made his disdain for the intelligence community clear. Our Director of National Intelligence should be above partisan politics, speak truth to power, and resist Trump's abuses of authority. John Ratcliffe doesn't fit that bill.https://t.co/VG10AZPGz0 — Elizabeth Warren (@ewarren) July 28, 2019

Mais il a été critiqué dans le camp démocrate. « Notre Directeur du renseignement national devrait être au-dessus de la politique partisane, dire la vérité au pouvoir et résister aux abus d’autorité de Trump. John Ratcliffe ne correspond pas à cette description », a tweeté Elizabeth Warren, candidate à l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle de 2020.

20 Minutes avec AFP