Le Baltimore Sun a répliqué à Donald Trump après que le président américain a attaqué Elijah Cummings, un élu noir local. Alors qu’il avait décrit la ville de l’élu comme étant « dégoûtante et infestée de vermines » et où « aucun humain ne veut vivre », le journal a répliqué qu' « il vaut mieux avoir de la vermine qui vit sous nos maisons qu’en être une ! » dans un édito carabiné.



Le texte indique s’adresser à « l’homme le plus malhonnête ayant occupé le bureau ovale, à celui qui se moque des vétérans, à l’attrapeur égrillard des parties intimes des femmes, à l’homme d’affaires aux faillites en série, à l’idiot utile de Vladimir Poutine et au type qui a dit qu’il y avait des bons gars parmi les néonazis, qu’il ne trompe pas les Américains sur sa compétence très maigre à occuper le poste ».

Donald Trump a bien évidemment répondu aux nombreuses critiques concernant ses propos, ce dimanche, en dénonçant les accusations de racisme. D’après lui, Elijah Cummings « a réalisé un très mauvais travail dans son district et dans la ville de Baltimore ». « Les démocrates se servent toujours de la carte raciale alors qu’ils ont très peu œuvré pour les Afro-américains », a répliqué le président américain.

Someone please explain to Nancy Pelosi, who was recently called racist by those in her own party, that there is nothing wrong with bringing out the very obvious fact that Congressman Elijah Cummings has done a very poor job for his district and the City of Baltimore. Just take...