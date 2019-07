Une des plaies d’Egypte s’abat actuellement sur Las Vegas. Depuis vendredi, des nuées de sauterelles déferlent sur la ville, et les vidéos de ces millions d’insectes pullulent sur les réseaux sociaux.

Une invasion aux allures biblique due non pas à la colère de Dieu à propos de la libération du peuple hébreu, mais simplement à un hiver et un printemps pluvieux dans la région selon les entomologistes interrogés. L’humidité de ces saisons contribue à déporter plus dans le sud des Etats-Unis les naissances chez ces insectes, qui envahissent ensuite la ville du jeu et du vice.

Pas de colère divine donc, et pas de danger selon les spécialistes, qui assurent que les nuées de ces insectes n’ont rien d’anormal ni de dangereux. Ces sauterelles ne mordent pas, ne transportent pas de maladie et ne dévorent pas outre mesure les cultures.

DID YOU KNOW: Grasshoppers are attracted to ultraviolet light, and will swarm around UV lighting. Have you seen any swarms in your neighborhood? Share your photos and videos with us! Read more: https://t.co/LVemnjJuZK

📸: Olivia Marin/Facebook pic.twitter.com/cZxOrs1w60