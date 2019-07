Sans doute les pires heures de sa vie. L'Autrichienne Nathalie Birli, cycliste professionnelle de 27 ans, a récemment échappé au pire. Kidnappée pendant qu’elle faisait du vélo, elle a obtenu de son ravisseur qu’il la relâche après l’avoir complimenté sur ses orchidées, a-t-on appris ce samedi de source policière.

Alors qu’elle s’entraînait aux alentours de Graz, dans le sud-est du pays, l’athlète a été violemment percutée par un automobiliste. Elle s’est cassé un bras dans sa chute, et son agresseur l’a ensuite assommée avec une bûche avant de la conduire chez lui, dans une maison isolée.

« Quand je suis revenue à moi, j’étais assise, nue et ligotée dans un fauteuil, dans une vieille maison », a-t-elle témoigné auprès du quotidien Kronen Zeitung.

