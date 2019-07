Ricardo Rossello était contesté pour ses messages sexistes et homophobes ainsi que pour des affaires de corruption

Des Portoricains ont célébré dans la liesse jeudi leur victoire après la démission du gouverneur de l’île des Caraïbes, Ricardo Rossello, au centre d’un scandale de messages sexistes et homophobes dans ce territoire américain dévasté par des ouragans en 2017. La situation était devenue intenable après près de deux semaines de contestation.

Mercredi soir, après une journée de rumeurs persistantes sur son départ, Ricardo Rossello, 40 ans, avait annoncé qu’il quitterait le pouvoir « le 2 août à 17h », dans une vidéo diffusée par le gouvernement sur Facebook. Ses services ont diffusé jeudi sa lettre officielle de démission, adressée aux représentants des pouvoirs législatif et judiciaire de l’île.

Un remplacement qui ne calme pas la colère

Il sera remplacé temporairement par la secrétaire à la Justice, Wanda Vazquez. Mais cette nomination n’a pas calmé la contestation. « Les gens n’en peuvent plus et ont besoin de quelqu’un qui représente Porto Rico de manière honnête », a expliqué Marilyn Negron, une serveuse âgée de 36 ans, alors que le gouvernement est également accusé de corruption et de détournement de fonds.

La colère grondait depuis le 13 juillet, quand le Centre de journalisme d’investigation de Porto Rico a révélé le contenu de conversations entre le gouverneur et onze hauts responsables locaux, anciens ou actuels, sur la messagerie cryptée Telegram. Ces hommes y échangent blagues misogynes et commentaires homophobes, visant notamment le chanteur vedette portoricain Ricky Martin.

Une mobilisation « pacifique »

Le mouvement de protestation spontané, lancé par la société civile et suivi par les syndicats, s’est propagé à mesure que les artistes de l’île s’engageaient aux côtés des manifestants, Ricky Martin en tête. Avec les rappeurs Nicky Jam, Residente et Bad Bunny, il avait participé à une manifestation géante qui avait paralysé la capitale lundi.

Le duo de « Despacito », Daddy Yankee et Luis Fonsi, le chanteur Marc Anthony, l’acteur Benicio del Toro ou le metteur en scène Lin-Manuel Miranda ont aussi apporté leur soutien au mouvement. Ricky Martin a salué jeudi la mobilisation « pacifique, sans armes, comme Gandhi » de la population et appelé les Portoricains à maintenir la pression sur le pouvoir.

Ancienne colonie espagnole devenue territoire américain avec un statut spécial d'« Etat libre associé », Porto Rico peine à se relever des ravages de deux ouragans, Irma et Maria, qui se sont succédé à l’été 2017.

20 Minutes avec AFP