Des nouvelles d’Amanda Knox. Cette Américaine finalement disculpée du meurtre de sa colocataire en Italie après une longue saga judiciaire projette (encore) de se marier et aurait cherché à mettre le public à contribution afin de planifier une « fête inoubliable ». De quoi créer une belle controverse.

L’ancienne étudiante, aujourd’hui âgée de 32 ans, a annoncé son union avec Christopher Robinson, 35 ans. Jusque-là rien d’anormal, sauf que le couple a décidé de présenter l’aventure sur son site, accessible donc au grand public, comme s’il s’agissait d’un voyage dans l’espace dont les invités seraient des « volontaires », un terme un peu ambigu.

Et les deux tourtereaux de solliciter l’aide de ces volontaires pour financer leurs noces, plutôt que de fournir une banale liste de mariage. « Ce dont nous avons besoin est d’une aide pour organiser la meilleure soirée de tous les temps pour notre famille et nos amis », écrit le couple.

Mariage prévu l’an prochain

En effet, ils racontent avoir épargné pour organiser leur mariage l’année prochaine, mais avoir dû utiliser leurs économies pour le retour d’Amanda Knox en Italie le mois dernier afin de participer à un congrès sur la justice et les médias.

C’était son premier séjour dans le pays depuis 2011 et sa sortie de prison. La native de Seattle a passé quatre ans derrière les barreaux, accusée du meurtre de sa colocataire britannique Meredith Kercher en 2007 à Pérouse, dans le centre de l’Italie, avant d’être acquittée.

Sa page de financement participatif demande des donations pour la salle, les décors, le groupe de musique, mais aussi la garderie pour les enfants d’amis, la nourriture et une lune de miel « quelque part dans l’espace et le temps », peut-être la Lune.

Un appel aux dons qui ne plaît pas à tout le monde

Les donateurs sont invités à donner entre 25 et 10.000 dollars, même si le couple ne s’attend pas à des dons « aussi généreux ». En échange, les contributeurs recevront une copie dédicacée d’un recueil de poèmes du couple intitulé The Cardio Tesseract.

Le second hic, c’est que, si Amanda Knox et Christopher Robinson semblent bel et bien s’adresser à leurs proches et amis quand on lit le contenu de l’invitation, la première a eu la bien mauvaise idée de poster le lien sur ses réseaux sociaux.

I’m getting married to@manunderbridge ! How ? Oh so weirdly ! Time travel & so forth. Check out our wedding story : https://t.co/X5gVsyWTyS…

We’re still figuring out our crazy costumes, sets, props, and food. Fashionistas ? Prop wizards ? Chefs ? Got any advice ? I’m all ears ! – Amanda Knox (@amandaknox) July 20, 2019

Les médias anglo-saxons ont relayé l’appel aux dons qui a été présenté comme une sollicitation du grand public. Un journal a ainsi qualifié de « honteuse » cette requête du couple de trentenaires et de nombreux tweets ont critiqué la démarche. « C’est d’un tel mauvais goût que je ne peux m’empêcher de penser que c’est une blague », a dit l’un d’eux, quand un autre internaute a suggéré à Amanda Knox de « le payer elle-même ».

La réponse d’Amanda Knox

L’Américaine a d’abord répondu mardi sur Twitter, estimant que le public avait été « dupé par la machine à outrage ». « Vous avez offert des revenus publicitaires à des tabloïds qui font des bénéfices en vous indignant à propos de choses qui n’en valent pas la peine », a-t-elle clamé, invitant les internautes à plutôt donner leur argent à des associations.

To those hating on us all day, you’ve been duped by the outrage machine. You gave ad $ to tabloids that profit by making you angry about things that don’t matter. Our wedding will be crazy & fun & barebones if it needs to be, but in the grand scheme of things, it doesn’t matter. – Amanda Knox (@amandaknox) July 23, 2019

Elle s’est expliquée ce mercredi au site de Seattle, dont elle est originaire, The Stranger, avec plus de clarté, confirmant que l’appel aux dons s’adressait bien aux proches du couple. « Nous avons dit à nos amis et à notre famille : "Écoutez, ne nous faites pas de cadeaux. Si vous vous sentez obligés de nous aider d’une manière ou d’une autre, vous pouvez nous aider à rendre cet événement encore plus génial" », a raconté la jeune femme, qui a dénoncé l’attitude des médias : « C’est une mauvaise interprétation délibérée. Quoi que je fasse, les tabloïds le traitent de la manière la plus sensationnaliste possible. » Ou comment une mauvaise communication de la part d’une personne qui se revendique elle-même journaliste se termine en bad buzz.

Corentin Chauvel avec AFP