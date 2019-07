Entre fin 2016 et mai 2018, des diplomates américains et canadiens en poste à La Havane se sont plaints de vertiges, d’anxiété ou d’irritabilité…

Une étude américaine révèle cette semaine que des différences ont été observées dans le cerveau de ces « victimes » et qu’elles pourraient expliquer leurs symptômes.

Cette étude est décriée par Cuba, mais aussi par la communauté scientifique internationale.

On l’appelle le « Syndrome de La Havane », sans vraiment savoir ce que c’est. Les diplomates américains touchés par un mystérieux phénomène à Cuba « ont subi quelque chose », révèle une nouvelle étude américaine publiée mardi dans une revue médicale reconnue. Cette étude, menée à la demande du gouvernement américain, est vivement contestée par Cuba, mais aussi par la communauté scientifique. 20 Minutes vous résume l’affaire en quelques questions.

Que révèle cette étude ?

Publiée par le Journal de l’Académie américaine de médecine (JAMA) et menée par des professeurs et médecins de l’université de Pennsylvanie, elle montre des différences entre le cerveau des 44 diplomates américains et un groupe de 48 personnes « témoins ». A la demande du département d’Etat américain, 44 diplomates et membres de leurs familles ont été envoyés à partir de mi-2017 au centre des traumatismes cérébraux de l’université de Pennsylvanie pour subir des examens par imagerie par résonance magnétique (IRM).

L’étude révèle que les différences sont statistiquement significatives : elles concernent la matière blanche du cerveau, ainsi que le cervelet, la partie qui contrôle les mouvements.

L’étude publiée ne permet cependant pas de dégager une cause aux symptômes observés chez les diplomates entre fin 2016 et mai 2018. Mais elle confirme que « leurs cerveaux ont subi quelque chose qui a causé ces changements », dit à l’AFP la chercheuse Ragini Verma, professeure de radiologie à l’université de Pennsylvanie, et spécialiste de l’imagerie médicale. « Ce n’est pas imaginaire, avance-t-elle. Ce n’est pas non plus dû à un antécédent médical. Cela s’est bien produit dans leur cerveau. Tout ce que je peux dire c’est que la vérité reste à trouver. »

Pourquoi cette étude est remise en question par la communauté scientifique ?

L’étude a été accueillie avec scepticisme. « Il n’y a pas de preuve de pathologie », affirme Douglas Fields, un neuroscientifique américain interrogé par la radio publique NPR. Pour lui, les « différences » observées par les scientifiques sont « mineures ». « Quand vous regardez les données, il n’y a pas de syndrome cohérent, pas de motif qui se répète. » Rien qui prouve que ces employés ont été blessés par une arme sonique, prévient le scientifique. « La preuve physique de l’intervention d’un rayon d’énergie fait complètement défaut. »

Par le passé, 12 de ces employés ont déjà eu une commotion cérébrale, ce qui pourrait expliquer une partie des différences. D’autant plus qu’il n’y a aucune victime de commotion cérébrale dans le groupe témoin. « La vraie révélation de cette étude, c’est ce qu’elle n’a pas trouvé », conclut Fields. Pour Sergio Della Sala, un professeur de neurosciences cognitive humaine à L’université d’Edinburg au Royaume-Uni, « ces différences peuvent être dues au hasard ou être le résultat d’expériences de vie différentes qui peuvent modifier le cerveau, comme apprendre un nouveau langage ». Pour lui, l’étude publiée au JAMA est tout simplement à « moitié-cuite ».

Que s’est-il passé à l’époque à La Havane ?

Entre fin 2016 et mai 2018, des diplomates américains et canadiens en poste à La Havane, ainsi que des membres de leurs familles, se sont plaint de maux divers. Ils ont signalé des problèmes d’équilibre et de vertige, de coordination, de mouvement des yeux, ainsi que de l’anxiété, de l’irritabilité et ce que des victimes ont appelé un « brouillard cognitif ». Certains sont aujourd’hui rétablis, mais d’autres restent en rééducation, rappelle Ragini Verma.

Selon les Etats-Unis, 44 fonctionnaires auraient été touchés par le « syndrome de La Havane ». Le pays avait rappelé la majorité de son personnel diplomatique de La Havane en septembre 2017. Le Canada, qui a de son côté dénombré 14 « victimes », avait également rappelé la majorité de son personnel en janvier.

Washington n’a jamais établi publiquement la nature du phénomène, ni confirmé qu’il pourrait s’agir d’énigmatiques « attaques acoustiques » ou micro-ondes, comme la presse américaine s’en est fait l’écho, sans toutefois apporter de preuve. Cuba rejette toute responsabilité.

En 2018, des médecins avaient publié un rapport dans la revue JAMA, expliquant que les symptômes présentés par ces « victimes » et leurs familles ressemblaient à ceux d’une lésion cérébrale ou d’une commotion. Au début de l’année, une étude scientifque très sérieuse a émis l’hypothèse que ces malaises pourraient avoir été causés par le bruit trop important des battements d'ailes du criquet carribéen.

Comment ont réagi les deux pays après la parution de cette étude ?

Un porte-parole du département d’Etat américain a dit saluer « l’implication de la communauté médicale dans ce problème incroyablement complexe. La priorité du département reste la sûreté, la sécurité et le bien-être de son personnel ».

Cuba a pour sa part disqualifié cette étude. Celle-ci « ne nous permet pas d’arriver à des conclusions scientifiques finales claires », a déclaré Mitchell Valdés-Sosa, directeur du Centre des neurosciences de l’Etat cubain, lors d’une conférence de presse. Une apparition médiatique qui n’est pas dans ses habitudes. Selon un correspondant de la BBC à La Havane, le scientifique aurait été tellement agacé et frustré par la méthodologie de l’étude américaine et de ses résultats peu concluants, qu’il aurait pris la décision d’organiser une conférence de presse.

L’étude « ne prouve pas, contrairement à ce qui a été spéculé et à ce qui est affirmé dans l’article précédent (de la Jama, publié en mars 2018), qu’un groupe de diplomates a souffert des lésions cérébrales pendant leur séjour à Cuba, » a-t-il déclaré lors de cette apparition.

Pourquoi c’est important de savoir s’il y a maladie ou pas ?

Toujours selon la BBC, « cette question était l’une des principales raisons de la fermeture presque complète de l’ambassade américaine à La Havane ». Un rapatriement de diplomates américain qui a fait tache deux ans seulement après le dégel historique des relations cubano-américaines sous le président Barack Obama. Cuba affirme que ces déclarations sont un prétexte pour endommager les relations bilatérales, et assure que les touristes et les diplomates sont en sécurité sur son territoire.

Lucie Bras