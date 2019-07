Cadeau de bienvenue. Téhéran a adressé mardi un avertissement à Boris Johnson, tout juste désigné pour devenir le nouveau Premier ministre britannique, en affirmant que l’Iran comptait bien protéger le Golfe, en pleine crise des tankers entre la République islamique et le Royaume-Uni.

« Nous avons 1.500 miles (plus de 2.400 km) de côte sur le golfe Persique. Ce sont nos eaux et nous les protégerons », a écrit le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, sur Twitter.

The May govt’s seizure of Iranian oil at behest of US is piracy, pure & simple.



I congratulate my former counterpart,@BorisJohnson on becoming UK PM.



Iran does not seek confrontation. But we have 1500 miles of Persian Gulf coastline. These are our waters & we will protect them pic.twitter.com/svEqmEHQBM