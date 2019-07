Donald Trump a indiqué lundi avoir trouvé un accord avec l’opposition démocrate sur le budget, évitant ainsi la perspective d’une paralysie de l’administration fédérale jusqu’à la prochaine élection présidentielle. « Je suis heureux d’annoncer qu’un accord a été trouvé (…) sur un budget de deux ans et le plafond de la dette », a tweeté le président américain, évoquant « un vrai compromis ».

I am pleased to announce that a deal has been struck with Senate Majority Leader Mitch McConnell, Senate Minority Leader Chuck Schumer, Speaker of the House Nancy Pelosi, and House Minority Leader Kevin McCarthy - on a two-year Budget and Debt Ceiling, with no poison pills....