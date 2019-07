Alors qu’il avait accusé la réglementation européenne de nuire aux producteurs de hareng fumé en brandissant un poisson lors d’un événement de campagne, Boris Johnson, le favori au poste de Premier ministre britannique, a été contredit, ce jeudi, par l’Union européenne.

Mercredi soir, lors d’un meeting, Boris Johnson a tenté de convaincre les membres du Parti conservateur de la nécessité de quitter l’Union européenne.

Il a affirmé que ce poisson avait été produit par un « fumeur de harengs de l’île de Man (île située dans la mer d’Irlande) qui est absolument furieux, car après avoir envoyé pendant des décennies ses harengs fumés par la poste, ses frais ont massivement augmenté à cause des bureaucrates de Bruxelles, qui ont insisté pour que chaque hareng soit accompagné de cela – une poche de glace en plastique ».

Mais Anca Paduraru, porte-parole de la Commission européenne chargée des questions de sécurité alimentaire, a réfuté ces propos lors d’un briefing quotidien jeudi. « Le cas décrit par Boris Johnson n’entre pas dans le champ d’application de la législation de l’Union européenne et il s’agit exclusivement d’une compétence nationale britannique », a-t-elle déclaré. « Il existe des règles strictes en ce qui concerne le poisson frais, mais ce type de règles ne s’applique pas aux produits de la pêche transformés – je parle de la température et du cas exact qu’il mentionnait », a-t-elle ajouté.

L’île de Man n’est pas membre de l’UE, mais en tant que dépendance de la Couronne britannique, elle fait partie de l’union douanière qui permet le mouvement des produits industriels et agricoles. « Boris, l’île de Man n’est pas liée à la *bureaucratie* "inutile et nuisible" de l'#UE en matière de sécurité alimentaire dont nous sommes fiers car elle protège les consommateurs », a tweeté le commissaire européen à la Santé, Vytenis Andriukaitis. « Vous avez omis de dire que l’île de Man n’est pas dans l’Union européenne », a-t-il ajouté, évoquant des « fake news ».

Boris, the Isle of Man is not bound to the #EU 'pointless and damaging' *red tape* in #foodsafety that we are proud of because it protects consumers.

You omitted to say that the Isle of Man is not in the EU. This packaging - #uk competence.

Yet another smoke. #fakenews https://t.co/8yv62TcoMV