La chambre basse du Congrès américain a adopté mardi une motion condamnant les « commentaires racistes » de Donald Trump, une accusation dont il s’était défendu plus tôt tout en continuant d’attaquer violemment quatre élues démocrates issues de minorités.

La Chambre des représentants, à majorité démocrate, « condamne fermement les commentaires racistes du président Donald Trump légitimant et accentuant la peur et la haine des nouveaux Américains et des personnes de couleur », déclare le texte adopté par 240 voix pour et 187 contre, pour lequel ont également voté quatre élus républicains.

Dans une série de tweets, le tempétueux milliardaire républicain avait conseillé dimanche à plusieurs élues, dont trois sont nées aux Etats-Unis, de « retourner » dans « ces endroits totalement défaillants et infestés par la criminalité dont elles viennent ». Il avait intensifié ses attaques le lendemain, les accusant de « haïr » l’Amérique. Donald Trump avait appelé mardi les élus de son parti à ne pas tomber dans le « piège » tendu, selon lui, par ses adversaires.

.....Congresswomen, who I truly believe, based on their actions, hate our Country. Get a list of the HORRIBLE things they have said. Omar is polling at 8%, Cortez at 21%. Nancy Pelosi tried to push them away, but now they are forever wedded to the Democrat Party. See you in 2020!