Il est devenu célèbre pour avoir participé au décryptage de messages codés allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mathématicien anglais Alan Turing a été choisi pour illustrer le verso des futurs billets de 50 livres, a annoncé ce lundi Mark Carney, le gouverneur de la Banque d’Angleterre. Son visage remplacera ceux de Matthew Boulton et James Watt, pères de la machine à vapeur, à partir de la fin de l’année 2021.

Introducing the face of the new £50 note - the father of computer science, Alan Turing.” Find out more https://t.co/pO7eu9nfHT #Turing50 #ThinkScience pic.twitter.com/RLmXD0QUQY