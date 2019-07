Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a décrété l’état d’urgence à l’approche de la tempête tropicale Barry vers La Nouvelle-Orléans, qui se préparait ce vendredi à des pluies diluviennes, hantée par le souvenir du puissant ouragan Katrina en 2005.

La tempête, qui a gagné en puissance, devait se transformer en ouragan vendredi soir ou samedi tôt, juste avant que son centre n’atteigne les côtes de la Louisiane, selon le Centre national des ouragans (NHC). Les intempéries ont déjà causé d’importantes inondations ces derniers jours à La Nouvelle-Orléans.

Selon le NHC, la force des vents a augmenté, à 80 km/h, avec de puissantes rafales, et la tempête va entraîner des « inondations potentiellement mortelles » dans les zones côtières et le long des fleuves.

Les services météorologiques de la Nouvelle-Orléans, ville située en dessous du niveau de la mer, ont prévenu d’une « menace d’importantes inondations » due à « de fortes pluies (qui) pourraient entraîner des crues soudaines et des crues des principaux cours d’eau potentiellement mortelles ». Les autorités ont rappelé que les inondations étaient responsables de 75 % des décès lors d’un ouragan.

« Il va s’agir d’un épisode de pluie extrême » affectant une grande partie de la Louisiane, a averti le gouverneur de cet Etat du sud, John Bel Edwards, qui a obtenu de Donald Trump une déclaration d’état d’urgence. Cette mesure, décrétée jeudi soir, permet aux agences fédérales de participer aux secours.

Le président américain a exhorté les habitants des zones concernées à suivre les directives des autorités fédérales et locales. « S’il vous plaît, soyez préparés, soyez prudents, et soyez en sécurité », a-t-il tweeté.

To everyone on the Gulf Coast: As you make preparations to protect your homes & loved ones from flooding & the coming storm, it is imperative that you heed the directions of @FEMA, State & Local Officials. We are working closely w/ them. Please be prepared, be careful, & be SAFE!