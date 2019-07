De violents orages de grêle ont aussi frappé la Chalcidique, dans le nord de la Grèce (illustration). — M.Bosredon / 20 Minutes

Six touristes étrangers sont morts et au moins 30 personnes ont été blessées dans la nuit de mercredi à jeudi lorsqu’une tornade et de violents orages de grêle ont frappé la Chalcidique, dans le nord de la Grèce, ont annoncé les autorités.

« Six touristes ont été tués et au moins une trentaine de personnes ont été blessées lors de cette tornade », a indiqué à l’AFP Charalambos Stériadis, responsable de la Protection civile dans le nord de la Grèce. La police avait donné peu auparavant un premier bilan de cinq morts.

Des enfants parmi les victimes

La tornade a duré une vingtaine de minutes, selon des témoins interviewés par la télévision publique grecque ERT. La chute d’un arbre a tué un Russe et son fils de deux ans dans un hôtel de la station balnéaire de Kassandra, à 70 kilomètres de Thessalonique, la deuxième ville de Grèce, a déclaré une source policière.

Dans la localité proche de Propontida, un couple tchèque a péri quand leur caravane a été entraînée par de violentes rafales, et une Roumaine et son enfant ont été mortellement atteints lorsque le toit d’un bâtiment a été emporté, selon la même source. « C’était un phénomène inédit », avec « des vents très forts » et « de violents orages de grêle », a déclaré le responsable de la Protection civile. « La Chalcidique a été déclarée en état d’urgence », a indiqué Charalambos Stériadis.

Selon la police portuaire, un pêcheur sexagénaire est porté disparu. Des dizaines de blessés légers ont été transférés vers les hôpitaux, selon le service de la Protection civile. Des images diffusées par ERT montrent des voitures renversées, des chutes d’arbres, des toitures emportées et des coulées de boue.

Au moins 140 pompiers participent aux opérations de sauvetage, a indiqué le responsable de ce service, Vassilis Varthakoyannis. Le ministre de la Protection du citoyen, Michalis Chryssohoidis, a quitté Athènes dans la soirée pour se rendre sur place, et d’autres responsables du nouveau gouvernement de Kyriakos Mitsotakis, issu des élections législatives de dimanche, sont également attendus, selon Charalambos Stériadis. Avant la tornade qui vient de se produire dans le nord, la Grèce avait été affectée ces deux derniers jours par de fortes températures atteignant 37 degrés Celsius.