Les policiers ont retrouvé des jeunes tigres blancs dans des cages (image d'illustration). — Julio Cesar AGUILAR / AFP

Félins, primates, tortues, reptiles, oiseaux, et même des requins... Des milliers d'animaux ont été saisis lors d'un impressionnant coup de filet mondial contre le trafic d'animaux sauvages qui a permis l'arrestation de près de 600 suspects, a annoncé Interpol ce mercredi.

Au cours de cette opération coordonnée au mois de juin par Interpol et l'Organisation mondiale des douanes (WCO) dans 109 pays, la police a interpellé 582 suspects et également mis la main sur 440 défenses d'éléphants, plus d'une demi-tonne d'objets en ivoire, 2.550 mètres cubes de bois et 2.600 plantes.

Des poissons-zèbre morts pendant le transport

Ces arrestations et saisies ont été déclenchées par une équipe internationale d'enquêteurs et agents des douanes réunie dans les locaux d'Interpol à Singapour. D'autres arrestations et poursuites pourraient survenir dans les semaines et mois à venir, indique Interpol.

OPERATION THUNDERBALL @UPMA_Ecuador #Environmental #Police seize protected reptiles (180), birds (91), live primates, marine wildlife, mammals (42), rare insects and timber (600 m3) all with estimated street value USD170,000 https://t.co/lC0tdDJhxl pic.twitter.com/LEeotmZF0E — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) July 10, 2019

Au total, ont été saisis aux mains des trafiquants 23 primates, 30 fauves, plus de 4.300 oiseaux, près de 10.000 animaux marins dont du corail, des hippocampes, des dauphins et requins, près de 10.000 tortues et quelque 1.500 autres reptiles. Les photos mises en ligne par Interpol montrent notamment des saisies de peaux de crocodile au Royaume-Uni, des dizaines de perroquets entassés les uns contre les autres dans une petite cage grillagée en Inde ou des poissons-zèbre morts pendant leur transport illégal au Brésil.

A également été saisie au Nigeria une demi-tonne d'écailles de pangolin, un des animaux les plus braconnés au monde, auxquelles la médecine traditionnelle chinoise attribue de nombreuses propriétés. L'opération a remonté plusieurs filières de commerce illégal en ligne, permettant notamment l'arrestation de 21 personnes en Espagne et la saisie de 1.850 oiseaux en Italie. Il s'agit de la troisième opération de cette ampleur menée par Interpol, après 2018 et 2017, avec à chaque fois des saisies représentant plusieurs millions de dollars.