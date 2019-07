Kim Darroch, ambassadeur du Royaume-Uni aux Etats-Unis, est contraint de démissionner. — Sait Serkan Gurbuz/AP/SIPA

Le soutien de la première ministre britannique n’y aura rien fait. Kim Darroch, l’ambassadeur des Etats-Unis, a annoncé sa démission ce mercredi. Il avait tenu des propos peu flatteurs à l’encontre du président des Etats-Unis dans un câble diplomatique confidentiel. Des mémos qui ont fuité, provoquant la colère de Donald Trump.

« Depuis la fuite de documents officiels provenant de cette ambassade, il y a eu beaucoup de spéculations sur mon poste et la durée de mon mandat d’ambassadeur. Je veux mettre fin à cette spéculation. La situation actuelle m’empêche de remplir mon rôle comme je le souhaiterais », a-t-il expliqué dans une lettre adressée à Simon McDonald, chef des services diplomatiques britanniques.

Donald Trump coupe tout contact

Après les fuites dans la presse, Donald Trump avait assuré qu’il n’aurait plus « aucun contact » avec Kim Darroch. « Dans ces circonstances, la voie responsable à suivre est de permettre la nomination d’un nouvel ambassadeur », a écrit le diplomate. La Première ministre conservatrice sortante Theresa May, qui a reçu les foudres de Donald Trump après avoir apporté son soutien à Kim Darroch, a déploré la décision du diplomate.

« C’est très regrettable qu’il ait jugé nécessaire de quitter son poste d’ambassadeur à Washington », a-t-elle déclaré ce mercredi lors de la séance hebdomadaire de questions au Parlement. « Un bon gouvernement dépend de la capacité des fonctionnaires à donner des conseils francs et complets. Je veux que tous nos fonctionnaires aient la confiance nécessaire pour le faire », a-t-elle poursuivi.

Une enquête ouverte

« Je regrette moi aussi la démission de Kim Darroch », a abondé Jeremy Corbyn, chef de l’opposition travailliste, appelant le Parlement à s’unir derrière lui. « Je pense qu’il a rendu un service honorable et de qualité, qu’il convient de remercier ».

Mais l’ex-chef de la diplomatie britannique Boris Johnson, donné gagnant de la course pour remplacer Theresa May, a lui évité de lui apporter son soutien lors d’un débat télévisé mardi soir face à son concurrent le ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt. Londres a ouvert une enquête pour trouver le ou les responsables ayant permis la publication par le Mail on Sunday des rapports confidentiels transmis par Kim Darroch, dans lesquels il qualifiait le locataire de la Maison Blanche d'« instable » et d'« incompétent ». Le diplomate à la longue carrière avait aussi décrit l’administration américaine comme « unique dans son dysfonctionnement ».