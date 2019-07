Inondations spectaculaires à Washington après des pluies torrentielles

Les rues de Washington ont été inondées après de fortes pluies, le 8 juillet 2019. — Alex Brandon/AP/SIPA

Des rues transformées en rivière, des stations de métro inondées et des fuites à la Maison Blanche : Washington a été frappée par des pluies torrentielles, lundi, qui ont provoqué des crues éclair. Après une matinée cauchemardesque, la situation revenait progressivement à la normale dans la soirée, même si les transports étaient encore très perturbés.

Water rescue Canal Rd & Arizona Ave NW. #DCsBravest on scene with vehicles stranded in high water on Canal Rd. Water levels high and all motorists must stay away from area. (photo by Dave Dildine WTOP radio) pic.twitter.com/8N8zyLOvKY — DC Fire and EMS (@dcfireems) July 8, 2019

#DCsBravest have removed several occupants to safety from cars in high water at 15th St and Constitution Ave NW. pic.twitter.com/MKXSMJzsua — DC Fire and EMS (@dcfireems) July 8, 2019

We used to have a creek and a yard. Now just a creek I guess. pic.twitter.com/xgXbUrXmTW — Hope Hodge Seck (@HopeSeck) July 8, 2019

I’m advising commuters not to use the street elevator at Pentagon Metro this morning. #wmata pic.twitter.com/z8bNwAPcPG — Nick Scalera (@nickscalera) July 8, 2019

It’s official: The White House basement is flooding. pic.twitter.com/f1DR6awE89 — Eamon Javers (@EamonJavers) July 8, 2019

We got a bit of an issue here... 😱 pic.twitter.com/58g9RJfm0c — Dr. Rocío Caballero-Gill (@CaballeroGill) July 8, 2019

A certains endroits, les précipitations ont dépassé les 100 mm en deux heures : cela représente 100 litres d’eau au mètre carré, soit l’équivalent de la moyenne mensuelle de juillet dans la capitale américaine. A 19 heures, les autorités n’avaient cependant signalé aucun blessé sérieux.