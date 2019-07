Des lycéens consultent les résultats du bac à Lyon (image d'illustration). — KONRAD K./SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Les près de 750.000 candidats doivent connaître dans quelques heures leurs résultats au baccalauréat 2019. A cause d'un bug informatique, certains d'entre eux ont toutefois su dès jeudi soir s'ils étaient admis ou non, comme le rapporte La Voix du Nord. La faille a été réparée en quelques minutes et le lien est devenue inaccessible.

Reste que l'annonce des résultats pourrait être perturbée à cause du mouvement des correcteurs retenant encore environ 30.000 copies. Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a, lui, assuré que «tous les élèves» auraient leurs résultats aujourd'hui comme prévu, notamment grâce la prise en compte provisoire de notes du contrôle continu si les copies n'étaient pas rendues à temps. 20 minutes est là pour vous faire vivre en direct cette folle journée qui prévoit son lots de rebondissements... Et c'est par ici.

Ces vingt secondes ont semblé durer une éternité et des millions de Californiens ont cru au «Big one». Un séisme de magnitude 6,4 a secoué la région de Los Angeles, jeudi. Il s'agit de la plus forte secousse dans la région depuis 1999. Heureusement, l’épicentre se trouvait à plus de 200 kilomètres au nord, en plein milieu du désert Mojave, et aucune victime n'est à déplorer. La ville de Ridgecrest a été endommagée (incendies, fuites d'eau, routes fissurées) mais personne n'a été grièvement blessé.

Happy birthday, USA ! Donald Trump a célébré jeudi l’histoire des Américains pour qui « rien n’est impossible », dans un discours rendant hommage à l’armée et appelant au rassemblement, face aux critiques qui lui reprochaient de s’être invité au coeur la fête nationale traditionnellement apolitique. « Notre nation est plus forte aujourd’hui que jamais auparavant », a déclaré le président américain sous les applaudissements de milliers de spectateurs, dans un discours entrecoupé de musiques militaires et du spectaculaire survol d’avions de guerre.