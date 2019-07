Un tremblement de terre de magnitude 6,4 a secoué la région de Los Angeles, le 4 juillet 2019. — USGS

20 secondes semblent durer une éternité quand la terre tremble. Un séisme de magnitude 6,4 a secoué la région de Los Angeles, à 10h33, jeudi (19h33 heure de Paris). Heureusement, l’épicentre était à plus de 200 kilomètres au nord de la Citée des anges, en plein milieu du désert Mojave, dans la région de Searles Valley, selon l’institut d’études géologiques des États-Unis (USGS).

#BREAKING: Preliminary magnitude 6.6 earthquake has jolted SoCal. It struck about 11 miles east-northeast of Ridgecrest at 10:33 a.m., per @USGS. https://t.co/S71efpUyGa pic.twitter.com/ET1IyiBpVw — KTLA (@KTLA) July 4, 2019

The epicenter of this earthquake is in a remote desert area about 120 miles north-northeast of downtown L.A. per USGS data https://t.co/S71efpUyGa pic.twitter.com/r3PkLS0OxZ — KTLA (@KTLA) July 4, 2019

Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat, a indiqué la police de Los Angeles.

At this time, the LAPD has not received any reports of damage or calls for service within the City of Los Angeles related to the #earthquake. Remember, 911 is only to report emergencies. This was a strong one, and a good reminder to be prepared 🔗 https://t.co/fURDNcMhhQ — LAPD HQ (@LAPDHQ) July 4, 2019

Peur du « Big One »

La secousse n’a pas été particulièrement intense – faisant trembler les chandeliers et agitant l’eau des piscines – mais elle a duré un long moment, faisant craindre à certains qu’il s’agisse du « Big One », en pleine fête nationale du 4 juillet. «J'ai vécu à Los Angeles toute ma vie, et c'est le plus long tremblement de terre que j'ai jamais ressenti. C'était loooooong», a tweeté la réalisatrice Ava DuVernay.

Been living in Los Angeles all my life. That was the longest earthquake I’ve ever experienced. Not jerky. Smooth and rolling. But it was loooong. It was so long I thought for the first time ever “Is this the big one?” Damn. Respect Mother Nature. She’s the boss. — Ava DuVernay (@ava) July 4, 2019

En 1994, le tremblement de terre de Northridge, de magnitude 6,7, dont l’épicentre était en zone urbaine, avait fait 57 morts et plus de 8.000 blessés.