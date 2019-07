Une embarcation de migrants dans le détroit de Gibraltar, pris en photo avant d'avoir été secourus par la Guardia Civil (image d'illustration). — MARCOS MORENO / AFP

Plus de 80 migrants partis de Libye ont fait naufrage au large de la Tunisie, a indiqué jeudi à l’AFP un responsable de l’Organisation internationale des migrations (OIM), qui a pu rencontrer l’un des trois rescapés dans le sud de la Tunisie.

Ce rescapé, un Malien d’une vingtaine d’années « encore en état de choc », a indiqué que leur bateau avait fait naufrage lundi, et qu’il avait été sauvé in extremis mercredi, a précisé Wajdi Ben Mhamed, responsable de l’OIM pour le sud de la Tunisie. « Il a précisé que le bateau était parti de Libye (pour l’Italie) lundi à 6 heures du matin avec 86 passagers, il y a eu une fuite, et sous l’effet d’un mouvement de foule, l’embarcation s’est renversée quelques heures après le départ », a rapporté Wajdi Ben Mhamed.

L’un des rescapés est décédé à l’hôpital

« Il ne sait pas ce que sont devenus les autres, ils sont portés disparus, il y a une probabilité qu’ils soient morts noyés », a-t-il ajouté, après avoir parlé avec ce rescapé à l’hôpital de Zarzis (sud). « La mort de 80 migrants est à craindre, plus d’information est nécessaire pour confirmer ce qui est arrivé et le nombre exact de disparus, » a de son côté tweeté Flavio Di Giacomo, un porte-parole de l’OIM.

Quatre survivants, trois Maliens et un Ivoirien, ont été secourus par la Garde nationale maritime, alertée par des pêcheurs, avait auparavant indiqué à l’AFP Houcem Eddine Jebabli, porte-parole de la Garde nationale. L’Ivoirien secouru est décédé jeudi à l’hôpital et un des Maliens est toujours hospitalisé en réanimation, ont précisé à l’AFP le Croissant-Rouge et un responsable local de la Garde nationale maritime.

Ces naufragés étaient partis lundi de la ville libyenne de Zouara, à 120 km à l’ouest de Tripoli, à bord d’un bateau pneumatique, avec 82 autres personnes, avait ajouté un responsable de la Garde maritime s’exprimant sous couvert de l’anonymat et se basant sur les déclarations d’un survivant.