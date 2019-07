Les six favoris de la primaire démocrate: Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg et Cory Booker. — PHOTOS SIPA / MONTAGE 20 MINUTES

Joe Biden n’est clairement pas intouchable. Attaqué par Kamala Harris lors du débat, l’ancien vice-président reste en tête des sondages mais recule d’une dizaine de points. Et mercredi, son équipe a annoncé qu’il avait levé 21,5 millions de dollars au dernier trimestre. Une jolie somme, mais c’est moins que Pete Buttigieg (24,8 millions) qui était pourtant inconnu il y a six mois. Et on ne parle même pas de Donald Trump, qui a dépassé les 100 millions de dollars.

Plusieurs facteurs expliquent cette relative contre-performance de Joe Biden. Il a officialisé sa candidature fin avril, et a donc eu trois semaines de moins de fundraising que Buttigieg. Et le jeune démocrate est particulièrement populaire dans la Silicon Valley – il est proche de Mark Zuckerberg – alors que d’autres candidats, comme Elizabeth Warren, menacent de démanteler les géants du Web.

Un match à cinq

Pour le reste des favoris, Bernie Sanders a levé 18 millions de dollars. Et on attend les chiffres d’Elizabeth Sanders et Kamala Harris, qui devraient sans doute être portées par leur bonne performance lors du débat.

Dans les sondages, ça se resserre. Selon la moyenne des cinq enquêtes post-débat, Biden est en tête avec 26 %, devant Kamala Harris (15,2 %), Bernie Sanders (14 %), Elizabeth Warren (13,8 %) et Pete Buttigieg loin derrière (5,2 %). Cela semble parti pour se jouer entre ces cinq-là : tous les autres candidats sont à moins de 3 %.