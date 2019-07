Donald Trump est président des Etats-Unis depuis janvier 2017. — Carolyn Kaster/AP/SIPA

Le président américain va bouleverser l’ordonnancement de la fête nationale américaine et apparaîtra au centre des célébrations, qui prennent un tour plus militaire, avec un discours sur les marches du Lincoln Memorial. Depuis ce monument à la gloire d’Abraham Lincoln, 16e président et défenseur de l’unité du pays pendant la guerre civile, Donald Trump entend prononcer un « hommage à l’Amérique ».

Mais l’intervention d’un président qui divise autant le pays lors d’une journée traditionnellement apolitique suscite la controverse. C’est aussi dans ces lieux qu’en 1963, Martin Luther King Jr prononça son discours historique I have a dream en faveur de l’égalité pour les Noirs. Habituellement, note Richard Hanley, expert des médias et de la culture populaire à l’université Quinnipiac, le 4-Juillet permet une sorte de « cessez-le-feu » national.

Inspiré par le 14-Juillet français

« C’est une journée que les gens mettent à profit pour oublier leurs différences et brandir le drapeau sans entrer dans les discussions politiques, explique-t-il. Puis le 5 juillet, tout revient à la normale. » Le 4-Juillet marque le Jour de l’indépendance, lorsqu’en 1776, 13 colonies britanniques proclamèrent leur séparation de la couronne britannique et fondèrent les Etats-Unis d’Amérique.

La tradition du 4-Juillet américain est très différente de celle du 14-Juillet français. A Washington, des groupes de musique jouent pour l’Independence Day, des fanfares défilent et on tire un grand feu d’artifices. La journée est très patriotique mais sans véritable dimension militaire. Invité par son homologue français il y a deux ans pour le défilé militaire du 14-Juillet sur les Champs-Elysées, Donald Trump avait été impressionné par son déroulement coloré, solennel et minutieusement réglé. « Il va falloir que nous fassions mieux », s’était-il exclamé.

Les opposants aussi de la partie

Ce 4-Juillet « va être très différent, il va être spécial », a dit Donald Trump. Il y aura « des avions au-dessus de nous, les meilleurs avions de chasse au monde » et « nous aurons quelques chars », a-t-il précisé. Air Force One, le Boeing 747 modifié que les présidents américains utilisent pour leurs déplacements officiels devrait survoler Washington, tout comme plusieurs avions de guerre F-35, les plus modernes au monde. Les Blue Angels, une patrouille d’acrobaties aériennes, effectuera une démonstration.

Mais les opposants à Donald Trump seront aussi de la partie. L’organisation de gauche Code Pink déploiera dans le ciel de Washington le « Baby Trump », immense personnage gonflable représentant un bébé colérique à l’effigie du président américain. Il est désormais de beaucoup des manifestations anti-Trump à travers le monde. Deux organisations d’anciens combattants prévoient aussi d’arborer et de distribuer des tee-shirts honorant John McCain, le feu sénateur républicain et héros de la guerre du Vietnam qui était aussi l’un des principaux ennemis du président sur la scène politique américaine.