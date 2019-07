Ce sont quatre mots griffonnés sur un bout de carton : « HELP 40 days here » (A l’aide, ici depuis 40 jours). La pancarte est tenue par un migrant détenu dans un centre du Texas pour alerter les inspecteurs du ministère de la Sécurité intérieure (DHS). C’est l’une des photos publiées mardi dans un rapport cinglant de l’Inspection générale du ministère, alors que la crise à la frontière continue.

Sur ces images, on voit des migrants entassés derrière des grillages, qui dorment parfois à même le sol sous une couverture de survie. « Nous sommes inquiets de la surpopulation et la détention prolongée qui représentent un risque immédiat pour la santé et la sécurité des agents et officiers du DHS ainsi que des détenus », écrivent les inspecteurs.

Selon le rapport, certaines cellules prévues pour 41 migrants en comptent 88. Les adultes « portent toujours les mêmes habits » ou « n’ont pas pu se doucher », certains depuis un mois. Il n’y a pas de repas chauds, et plusieurs personnes « ont dû être traitées pour constipation » après avoir mangé les mêmes sandwiches pendant 13 jours.

Entre octobre 2018 et mai 2019, 223.263 migrants ont été arrêtés par la police des frontières sur le secteur de la vallée du Rio Grande, soit augmentation de 124 % sur un an. Le nombre de familles a explosé, multiplié par quatre. Face à cet afflux, les places manquent dans ces structures ainsi que dans les centres d’accueil où les mineurs et les familles sont normalement transférés. Plus d’un tiers des enfants du centre texan de McAllen étaient là depuis plus de 3 jours, alors que c’est interdit par la loi. 20 % étaient là depuis plus d’une semaine.

Pour un responsable de centre, cité dans le rapport, la situation est une « bombe à retardement » alors que plusieurs incidents ont déjà eu lieu entre les détenus.

La publication de ce rapport intervient au lendemain d’une visite au Texas de parlementaires démocrates dans des centres de rétention de la police aux frontières à El Paso et Clint, deux villes frontalières du Mexique. Le chef de la délégation parlementaire, Joaquin Castro, a notamment évoqué devant la presse des cellules pour femmes « sans eau courante » où les détenues devaient « boire l’eau des toilettes ».

Dans une vidéo filmée en cachette dans une cellule commune sans lit, le parlementaire montre aussi ces femmes dans des sacs de couchage lui expliquer qu’elles sont privées de douches et n’ont pas accès aux médicaments.

This moment captures what it’s like for women in CBP custody to share a cramped cell—some held for 50 days—for them to be denied showers for up to 15 days and life-saving medication. For some, it also means being separated from their children. This is El Paso Border Station #1. pic.twitter.com/OmCAlGxDt8