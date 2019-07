DIPLOMATIE Le président américain et Kim Jong-un continuent leur tango diplomatique, et les experts sont divisés

Donald Trump a rencontré Kim Jong-un et a effectué quelques pas en Corée du Nord, le 30 juin 2019. — Yonhap News/Newscom/SIPA

Après la poignée de mains historique de Singapour, puis le flop du sommet d’Hanoï, on a eu les premiers pas d’un président américain en Corée du Nord, dimanche. Et si Kim Jong-un a salué la visite « extraordinaire » de Donald Trump et promis de reprendre les discussions sur une éventuelle dénucléarisation d’ici quelques semaines, les experts de la région sont divisés. Selon le New York Times, le gouvernement américain envisagerait un « gel » du programme nucléaire nord-coréen – et plus un démantèlement – ce qui équivaudrait à reconnaître « tacitement la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire », écrit le quotidien américain.

« Le présent est meilleur que le passé »

« Cela mérite d’être salué », a déclaré lors d’une conférence de presse régulière Geng Shuang, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. « La (Corée du Nord) et les États-Unis sont convenus de reprendre dans un proche avenir leurs consultations au niveau des groupes de travail. Cela est d’une grande portée », a souligné le diplomate.

« C’est un grand jour pour le monde », s’est félicité le président américain, se disant « fier d’avoir franchi cette ligne ». Kim Jong-un a espéré « surmonter les obstacles » grâce à ses liens « merveilleux » avec Donald Trump. « Le fait que les deux pays, en dépit d’une longue relation d’hostilité, aient pu se serrer la main pour la paix à l’endroit qui symbolise la division (…) démontre que le présent est meilleur que le passé », a observé le dirigeant nord-coréen.

CNA, l’agence de presse officielle nord-coréenne, a salué une rencontre « historique » et « extraordinaire ». Elle a souligné que les deux leaders avaient décidé de « reprendre et poursuivre des discussions productives afin de parvenir à une nouvelle avancée dans la dénucléarisation de la péninsule coréenne ». Selon Donald Trump, des négociateurs des deux pays reprendraient leurs discussions « d’ici deux à trois semaines » à propos du programme nucléaire de Pyongyang.

« Il faut du contenu, pas du théâtre »

Pour Shin Beom-chul, analyste à l’Institut asiatique d’études politiques, le commentaire de KCNA est « de la propagande nord-coréenne typique qui glorifie Kim ». Selon lui, « l’objectif était de rétablir l’image de Kim, endommagée lorsqu’il est revenu les mains vides du sommet de Hanoï ». La rencontre a « le potentiel de redémarrer les négociations », observe David Kim, analyste au Stimson Centre, un centre de réflexion de Washington, soulignant toutefois que les nouvelles discussions en préparation seront « cruciales ». « Ce qu’il faut, c’est du contenu, pas du théâtre », selon l’analyste.

Ces quelques pas, malgré l’absence de progrès vers la dénucléarisation de la Corée du Nord, montre « la force d’attraction » de Pyongyang, souligne Soo Kim, ancienne analyste de la CIA. « Kim n’a pas eu besoin de lever le petit doigt pour que Trump traverse la DMZ », relève-t-elle. Il lui a suffi d’agiter « un séduisant élixir à base de ruse et de rhétorique menaçante », déclare-t-elle à l’AFP.

« Nous assistons à une sorte de diplomatie du défibrillateur », analyse Mintaro Oba, un ancien fonctionnaire du département d’Etat américain. « On maintient le processus en vie avec des piqûres, mais sans traiter le problème de fond ».

« Notre sécurité et nos valeurs sont en jeu »

Selon des groupes de défense des droits humains, le régime nord-coréen détient des dizaines de milliers de prisonniers politiques dans des camps de travaux forcés, dont beaucoup sont détenus pour des faits mineurs perçus comme un manque de respect à leur dirigeant.

« Soyons clairs. Trump n’est pas en train de négocier avec la Corée du Nord. Il normalise la Corée du Nord », s’est insurgé le sénateur démocrate Chris Murphy. Plusieurs candidats à l’investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020 ont saisi l’occasion pour critiquer les compétences du président en matière de politique étrangère.

« Notre président ne devrait pas gaspiller l’influence américaine dans des séances photo et des échanges de lettres d’amour avec un dictateur impitoyable », a tweeté la sénatrice Elizabeth Warren. Donald Trump « devrait prendre au sérieux la menace nord-coréenne et ses crimes contre l’humanité », a déclaré une autre candidate elle aussi bien placée dans les sondages, Kamala Harris. « Il ne s’agit pas d’une séance photo. Notre sécurité et nos valeurs sont en jeu. »