Une capture vidéo des feux de forêts qui ravagent le centre de l'Espagne. Credit:EFE TV/EFE/SIPA/1906291801 — EFE TV/EFE/SIPA

La France n’est pas le seul pays touché par les fortes chaleurs. Ainsi, de nouveaux incendies se sont déclarés ce samedi en Espagne, où les températures sont là aussi caniculaires, ont annoncé les autorités. Un départ de feu a eu lieu vendredi soir dans la ville d’Almorox, dans le centre du territoire, et avait déjà ravagé plus de 2.000 hectares de végétation. Les flammes, qui se propageaient dans la région de Madrid, ont provoqué l’évacuation d’un village. Un autre incendie est en cours à l’ouest d’Almorox.

Plus au sud, à quelques dizaines de kilomètres, un autre foyer était recensé près de Tolède, ce qui a forcé l’évacuation d’une vingtaine d’habitants. Et dans le nord-est du pays, en Catalogne, un immense feu avait débuté mercredi et détruit plusieurs milliers d’hectares. Mais ce samedi, il était en passe d’être « stabilisé », selon le gouvernement régional.

Pompiers et bombardiers d’eau sur le pont

Au total, plus de 700 soldats du feu sont mobilisés au sol pour tenter de maîtriser les flammes dans ces différents secteurs. Ils sont épaulés par des avions bombardiers d’eau, des hélicoptères et des véhicules anti-incendie. Leurs efforts pourraient encore bien durer, puisque le thermomètre avoisinait encore ce samedi les 42 °C. « Les conditions météorologiques restent extrêmes et les prochaines heures seront cruciales et décisives, pas seulement pour cet incendie, mais aussi pour le reste du territoire », ont prévenu les autorités locales.

Selon la météo espagnole, les températures sont au-delà des 36 °C dans la majorité du pays, mais un rafraîchissement est attendu dimanche, comme en France.