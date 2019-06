C’est un peu la version moderne du mot passé à un camarade dans un agenda au collège. « Si le président Kim voit ce message, je pourrais le rencontrer à la frontière/DMZ juste pour lui serrer la main et dire bonjour (?)!", a écrit Donald Trump sur Twitter samedi matin. Le président américain a expliqué qu’après sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping au G20, il quitterait le Japon pour la Corée du Sud. Et il a donc suggéré une rencontre, semble-t-il, improvisée avec Kim Jong-un, alors que les négociations sur la dénucléarisation sont au point mort.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!