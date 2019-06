Joe Biden face à Kamala Harris lors du premier débat télévisé de la primaire démocrate, le 27 juin 2019. — MSNBC

Joe Biden était prévenu, et Joe Biden n’était pas prêt. Jeudi soir, lors de la seconde partie du premier débat télévisé de la primaire démocrate, l’ancien vice-président a été attaqué de front par la sénatrice de Californie sur sa relation courtoise avec deux sénateurs ségrégationnistes, qu’il avait mise en avant la semaine dernière. Et Kamala Harris, qui a des origines jamaïcaines et indiennes, a remporté une victoire par K.O.

« Je ne crois pas que vous soyez raciste »

On savait que l’ancienne procureure générale de Californie était une débatteuse redoutable. Elle a saisi son moment alors que les candidats étaient interrogés sur les tensions entre la police et les minorités aux Etats-Unis. « En tant que seule personne noire sur scène, je voudrais m’exprimer sur cette question raciale. » Et puis elle a visé la jugulaire de Biden, le regardant doit dans les yeux : « Je ne crois pas que vous soyez raciste. Mais c’est personnel, et ça m’a blessée, de vous entendre parler de la bonne réputation de deux sénateurs américains qui ont construit leur carrière sur la ségrégation raciale dans ce pays. »

"That little girl was me." Kamala Harris addressing Joe Biden's association with segregationists.



Live video: https://t.co/cmfepXuTHI pic.twitter.com/LOqDGwn1ev — NBC Bay Area (@nbcbayarea) June 28, 2019

« Je n’ai pas fait l’éloge de racistes, ce n’est pas vrai », s’est défendu Joe Biden. La semaine dernière, il avait mis en avant sa capacité à travailler avec deux sénateurs démocrates dans les années 70, notamment James Eastland, qui considérait les Noirs comme « une race inférieure ». « Nous n’étions pas d’accord sur grand-chose mais on travaillait, il y avait une forme de courtoisie », avait alors déclaré Biden.

« Cette petite fille, c’était moi »

Kamala Harris ne s’est pas arrêtée là. Elle a rappelé que Joe Biden s’était opposé à l’époque au « busing », qui visait promouvoir la mixité raciale en transportant des élèves noirs dans des écoles majoritairement blanches. Dans les années 1970, Biden avait soutenu au Sénat une mesure restreignant le rôle du ministère de l’Education pour faire appliquer cette loi dans chaque Etat.

Celle qui est pour l’instant en 4e position dans les sondages, à 7 % (contre 32 % à Biden), a alors raconté une histoire : « Il y avait une petite fille en Californie, qui a fait partie de la 2e classe à être intégrée dans une école publique [hors secteur], et elle a pris le bus tous les jours. Cette petite fille, c’était moi. »

L’ancien vice-président a tenté de se défendre, rentrant dans des explications techniques. Kamala Harris a eu le dernier mot : « Il y a des moments dans l’histoire où les Etats échouent à protéger les droits civiques. Le gouvernement doit assumer son rôle. » Son équipe de campagne a tweeté au même moment cette photo. Echec et mat.

There was a little girl in California who was bussed to school. That little girl was me. #DemDebate pic.twitter.com/XKm2xP1MDH — Kamala Harris (@KamalaHarris) June 28, 2019