Premier débat de la primaire démocrate, part 2! Après un round dominé par Elizabeth Warren, mercredi soir, on passe aux choses sérieuses ce jeudi. Le tirage au sort en a ainsi décidé ainsi, on va avoir quatre des cinq candidats en tête des sondages sur la scène. Joe Biden, qui fait la course en tête (32%), va affronter Bernie Sanders (16,9%), et éviter de gaffer, alors qu'il a multiplié les ratés ces dernières semaines. Concurrencé par Elizabeth Warren sur sa gauche, Bernie va devoir prouver que la flamme socialiste brûle encore à 77 ans.

Parmi les challengers, on attend surtout Kamala Harris (4e à 7%). Plutôt centriste, l'ancienne procureure de San Francisco est en effet une redoutable débatteuse. Pete Buttigieg (5e, 6,7%) va devoir confirmer son excellent début de campagne, qui lui a permis de passer de l'ombre à la lumière en quelques mois. Enfin, l'entrepreneur Andrew Yang, qui cartonne sur le Web mais n'est pas encore très connu du grand public, aura l'occasion de plaider pour un revenu universel qu'il compte financer par une taxe sur les robots détruisant des emplois. Rendez-vous à 3h pour suivre cette joute oratoire.