Le navire humanitaire « Sea-Watch » a annoncé ce mercredi qu’il forçait le blocus des eaux italiennes afin de débarquer les 42 migrants bloqués à son bord. Cela faisait quatorze jours que le navire était coincé en mer, au large de l’île de Lampedusa. « J’ai décidé d’entrer dans le port de Lampedusa. Je sais ce que je risque, mais les 42 naufragés à bord sont épuisés », a déclaré sur Twitter la jeune capitaine allemande, Carola Rackete. « Je les emmène en lieu sûr. »

