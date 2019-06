Les six favoris de la primaire démocrate: Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg et Cory Booker. — PHOTOS SIPA / MONTAGE 20 MINUTES

20 candidats démocrates participent au premier débat de la primaire, ces mercredi et jeudi.

Joe Biden est le grand favori de la primaire, devant Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris et Pete Buttigieg.

Joe Biden, qui multiplie les ratés ces dernières semaines, sera sans doute sur la défensive.

Comme dans Highlander, à la fin, il ne peut en rester qu’un. Après trois mois d’observation à distance, les 20 principaux candidats de la primaire démocrate américaine vont croiser le fer ces mercredi et jeudi, lors du premier débat télévisé. Grand favori avec plus de 30 % d’intention de vote, Joe Biden va-t-il trébucher, alors qu’il accumule les faux pas ces dernières semaines ? Bernie Sanders va-t-il se faire dépasser sur sa gauche par Elizabeth Warren ? Très populaire, le jeune Pete Buttigieg peut-il créer la surprise ? Tour d’horizon des forces démocrates en présence dans la course à l’investiture pour l'élection présidentielle de 2020.

Vingt candidats, deux soirs

A côté, la primaire socialiste de 2017 passerait pour une affaire de famille. Sur les 25 candidats (sérieux) déclarés, 20 se sont qualifiés pour le débat. Pour cela, il fallait atteindre au moins 1 % d’intention de vote dans trois sondages ou dépasser le seuil des 65.000 donateurs. Un tirage au sort a séparé les prétendants en deux groupes de dix, qui débattront ces mercredi et jeudi à 21 heures sur une scène installée à Miami (3 heures du matin ces jeudi et vendredi, heure de Paris).

Mercredi : le soir des outsiders

On devrait assister à un match à trois entre Elizabeth Warren (3e des sondages à 12,4 %), Beto O’Rourke (6e, 3,3 %) et Cory Booker (7e, 2,4 %). Warren monte en puissance et a marqué des points avec sa proposition d’effacer la dette étudiante. Charismatique, « Beto » espère se faire un nom à l’échelle nationale après avoir fait trembler Ted Cruz au Texas. Cory Booker, le sénateur du New Jersey, devrait avoir l’occasion de faire parler ses talents d’orateur.

Jeudi : duel Biden-Sanders, Buttigieg et Yang attendus

C’est le soir à ne pas rater pour les insomniaques, et c’est celui que 20 Minutes commentera en direct. Le duel de septuagénaires entre Joe Biden (1er des sondages, à 32,1 %) et Bernie Sanders (2e à 16,5 %) pourrait permettre à la sénatrice de Californie Kamala Harris (4e, 7 %) d’incarner la relève. A moins que le benjamin Pete Buttigieg (37 ans) ne parvienne à confirmer son excellent début de campagne. On gardera également un œil sur Andrew Yang, l’entrepreneur qui cartonne sur le Web en parlant de thèmes en vogue (automation et intelligence artificielle), et qui veut financer un revenu universel de 1.000 dollars par mois par une « taxe sur les robots ».

Un pour tous, tous contre Biden

Point primaire avant le premier débat (mercredi et jeudi soir). Biden, malgré ses faux pas, continue de faire la course en tête. Bernie se fait rattraper sur sa gauche par Elizabeth Warren. Buttigieg au coude à coude avec Harris, Beto et Booker décrochés. #primairedémocrate pic.twitter.com/fiLxkqeNop — Philippe Berry (@ptiberry) June 26, 2019

Certes, les démocrates ne manqueront pas de rappeler que leur priorité, c’est de battre Donald Trump en 2020. Mais alors que Joe Biden a réussi à s’installer dans le fauteuil du favori, il devrait faire face à un tir de barrage. Alors que son comportement passé très tactile avec les femmes a refait surface, tous ses adversaires l’avaient poussé à s’expliquer. Idem, lorsqu’il a mis en avant sa capacité à travailler par le passé avec un sénateur ségrégationniste, Kamala Harris et Cory Booker l’ont ouvertement critiqué. A 17 mois de la présidentielle, la route est encore longue : à la même date en 2016, Jeb Bush faisait la course en tête. Et on sait comment l’affaire s’est terminée.