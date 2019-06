« C’est l’une des plus importantes saisies de stupéfiants de l’histoire des Etats-Unis », a indiqué le procureur fédéral de Philadelphie. Mardi, les autorités fédérales américaines ont annoncé avoir mis la main sur environ 16 tonnes de cocaïne à bord d’un cargo dans le port de Philadelphie.

La cocaïne avait une valeur marchande de plus d’un milliard de dollars, selon le bureau du procureur. L’enquête est encore en cours mais des membres de l’équipage du bateau ont d’ores et déjà été arrêtés et inculpés.

La drogue a été découverte dans sept conteneurs qui se trouvaient sur un cargo, le MSC Gayane, amarré dans la zone portuaire de Philadelphie, située sur la rivière Delaware, selon plusieurs médias locaux.

Le navire était en partance pour l’Europe, après avoir fait auparavant escale au Chili, au Panama et aux Bahamas. Dans le rapport 2018 de l’agence fédérale antidrogue américaine DEA, l’agence indiquait que l’utilisation de cocaïne aux Etats-Unis avait continué à augmenter en 2016 et 2017, et que 93 % de la cocaïne distribuée aux Etats-Unis venait de Colombie, et 4 % du Pérou.

This is one of the largest drug seizures in United States history. This amount of cocaine could kill millions – MILLIONS – of people. My Office is committed to keeping our borders secure and streets safe from deadly narcotics. https://t.co/nWPfgpGqYa