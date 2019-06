Des gens tiennent une photo du président égyptien Mohamed Morsi lors d'une cérémonie commémorative de funérailles symbolique le 18 juin 2019 à la mosquée Fatih à Istanbul. — AFP

Selon le député britannique Crispin Blunt, la mort de Mohamed Morsi « est représentative de l’incapacité de l'Egypte à traiter les prisonniers conformément au droit égyptien et international ». L’ancien président égyptien emprisonné depuis six ans s'est effondré au tribunal et est mort dans les heures qui ont suivi à l’hôpital.

« Le gouvernement égyptien a le devoir d’expliquer sa mort malheureuse », a indiqué le député conservateur qui avait dirigé une commission indépendante sur les conditions de détention de Morsi.​ Ce dernier réclame en conséquence une « enquête internationale indépendante » sur les causes de son décès.

« Refus d’un traitement médical de base »

Lors de la présentation en mars 2018 d’un rapport de la commission qu’il présidait, Crispin Blunt avait notamment souligné que le « refus d’un traitement médical de base » auquel l’homme politique avait droit « pourrait entraîner sa mort prématurée ».

Le rapport affirmait également que Mohamed Morsi, qui avait des antécédents de diabète et d’insuffisance rénale, était maintenu à l’isolement 23 heures par jour dans des conditions de détention susceptibles de relever de la torture ou du traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Une « chaîne de responsabilités »

« Nous craignions que si Mohamed Morsi ne bénéficiait pas d’une assistance médicale d’urgence, les dommages pour sa santé puissent être permanents et même mortels. Malheureusement, nous avons eu raison », a regretté mardi Crispin Blunt, en estimant que la « chaîne de responsabilités » pouvait remonter jusqu’à l’actuel président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.