CATASTROPHE NATURELLE Selon un nouveau bilan publié ce mardi par les autorités, le séisme qui s’est abattu lundi dans la province du Sichuan a fait au moins 12 morts et 134 blessés

Le séisme de magnitude 6 qui a frappé la Chine lundi 17 juin a détruit de nombreuses habitations. — STR / AFP

Ce lundi, le sud-ouest de la Chine a été frappé par un violent séisme de magnitude six sur l’échelle de Richter. Selon les informations des responsables locaux et des médias d’Etat dévoilées ce mardi, le tremblement de terre a fait au moins 12 morts et 134 blessés dans la province du Sichuan.

Le séisme a également détruit ou endommagé de nombreuses habitations dans la commune de Yibin. Quelque 4.000 personnes sur les 5,5 millions d’habitants ont dû être relogées. Au total, plus de 100.000 personnes sont « affectées » par le séisme, selon les autorités.

Une alarme seulement 10 secondes avant la secousse

Toutes les victimes ont été recensées dans les districts de Changning et Gongxian, qui dépendent de la commune, selon des responsables cités par l’agence d’Etat.

Le tremblement de terre s’est produit lundi à 22h55 locales (14h55 GMT) à une profondeur de 16 km, selon le Centre chinois des séismes. Un système d’alerte a retenti à Yibin seulement 10 secondes avant la secousse, selon Chine nouvelle. D’après l’agence, une alerte donnée avec trois secondes d’avance peut réduire de 14 % le nombre des victimes.