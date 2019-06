En 2050, la population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards de personnes (Illustration) — Free-Photos / Pixabay

Deux milliards de Terriens supplémentaires. Et moi, et moi, et moi… Selon un rapport de l'ONU, publié lundi, la population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards de personnes en 2050. Et même 11 milliards d’individus en 2100.

Toujours selon ce rapport « Perspectives de la population dans le monde » des Nations unies, un doublement des habitants de l’Afrique subsaharienne est à prévoir. Tout comme le vieillissement de la population mondiale en raison d’une espérance de vie croissante et d’une baisse de la fécondité.

La population diminue dans certains pays

Le nombre de pays connaissant une réduction de taille de la population augmente, note aussi le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU d’où est issu le rapport. Depuis 2010, 27 pays ou territoires ont ainsi connu une réduction d’au moins 1 % de la taille de leurs populations, due à des faibles niveaux de fécondité. D’ici à 2050 par exemple, l’ONU prévoit que la population en Chine devrait diminuer de 31,4 millions, soit environ 2,2 %.

Un afflux de migrants devrait être constaté cette décennie déjà au Belarus, en Estonie, Allemagne, Hongrie, Italie, au Japon, en Russie, Serbie et Ukraine, contribuant à compenser les pertes de population causées par un excès de décès par rapport aux naissances.

En 2050, 77,1 ans d’espérance de vie

Le rapport présume que plus de la moitié de la croissance projetée de la population mondiale se concentrera, dans neuf pays : l’Inde, le Nigeria, le Pakistan, la République démocratique du Congo, l’Ethiopie, la Tanzanie, l’Indonésie, l’Egypte et les Etats-Unis.

Concernant l’espérance de vie, les habitants des pays les plus pauvres vivent encore sept ans de moins que la moyenne mondiale. Cette dernière devrait s’établir à 77,1 ans en 2050 contre 72,6 ans en 2019, indique le rapport.