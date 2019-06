Illustration de migrants secourus dans le Méditerranée. Un naufrage a fait au moins huit morts au large de la Turquie lundi 17 juin 2019. — Darko Bandic/AP/SIPA

Les corps sans vie de douze migrants ont été retrouvés lundi au large des côtes de la Turquie après le naufrage de leur embarcation, ont indiqué les gardes-côtes turcs.

31 personnes secourues

Leur embarcation s'est échouée au large de Bodrum, dans le sud-ouest de la Turquie. Trente-et-une autres personnes ont pu être secourues, ont ajouté les gardes-côtes dans un communiqué, sans préciser leur nationalité.

Les autorités ont été alertées à 07h20 (6h20 heure de Paris) lundi du naufrage. Un premier bilan établi dans la matinée faisait état de 8 morts. Le naufrage a eu lieu à quelques kilomètres de l'île grecque de Kos.

La Turquie, qui accueille environ quatre millions de migrants et réfugiés, en grande majorité des Syriens, est un important pays de transit pour ceux qui fuient les conflits au Proche-Orient et cherchent à rejoindre l'Europe, pour la plupart par la Grèce.

Accord controversé entre UE et Turquie

Un accord controversé entre l'Union européenne et la Turquie, signé en 2016, a néanmoins permis de réduire le nombre d'arrivées par bateau sur les îles grecques. Celles-ci étaient de 875.000 en 2015, contre 40.000 par an pour 2017 et 2018, selon l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex.

Au moins 555 personnes sont décédées depuis le début de l'année en tentant de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).