Donald Trump part-il dans la position du challenger pour 2020 ? Alors qu’il doit officiellement donner le coup d’envoi de sa campagne mardi prochain en Floride, le président américain fait face à la dure réalité des sondages : il est donné perdant face aux six favoris de la primaire démocrate, selon une étude de l’université Quinnipiac publiée mardi. L’écart est le plus important – 13 points – face à Joe Biden, avec qui Donald Trump échange des attaques par caméra interposée ces derniers jours. Le locataire de la Maison Blanche a réagi sur Twitter, mercredi, dénonçant des « chiffres inventés qui n’existent même pas ».

.....The Fake (Corrupt) News Media said they had a leak into polling done by my campaign which, by the way and despite the phony and never ending Witch Hunt, are the best numbers WE have ever had. They reported Fake numbers that they made up & don’t even exist. WE WILL WIN AGAIN!