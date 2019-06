Une personne est morte lorsqu’un hélicoptère s’est posé brutalement lundi sur le toit d’un gratte-ciel au cœur de Manhattan, vers la 7e avenue, ont indiqué les pompiers new-yorkais.

ADVISORY: Please avoid the area of West 51st and 7th Ave due to an ongoing police investigation. Expect an emergency vehicles and traffic in the area. Update to follow. pic.twitter.com/13gYd1hHI9