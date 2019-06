La gare de Malmö, en Suède, a été bouclée après qu'un homme a menacé de faire sauter une bombe. — Johan NILSSON / TT NEWS AGENCY / AFP

Vent de panique en Suède. Un homme qui menaçait de faire exploser une bombe en gare de Malmö, dans le sud du pays, a été interpellé, ont indiqué ce lundi les autorités et des témoins. Les policiers, avertis de la présence d'un individu agité et menaçant, sont intervenus vers 10 heures dans la gare centrale et ont «fait usage de leur arme de service», a indiqué une porte-parole de la police, Evelina Olsson.

Selon des témoins, l'homme affirmait posséder un engin explosif. La police n'a pas confirmé cette information ni qu'un sac avait été détruit mais a indiqué qu'une unité de démineurs avait été dépêchée sur place. Des témoins ont ensuite entendu une détonation. «Aucun objet dangereux n'a été retrouvé sur place», a affirmé un porte-parole de la police au quotidien local Sydsvenskan.

Renforcement des patrouilles

L'homme est âgé de 44 ans et habite Malmö, selon des sources policières citées par le journal. Il a été hospitalisé et les enquêteurs attendaient de pouvoir l'auditionner, selon Evelina Olsson. La police a indiqué qu'elle allait renforcer ses patrouilles dans les lieux publics de la région de Malmö.