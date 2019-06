Extrait du documentaire "Les Enfants sacrifiés du Canada" — Spicee/ 20 minutes

« Tuer l’Indien dans le cœur de l’enfant », c’était la volonté des autorités canadiennes en mettant en place de 1870 à 1994 des pensionnats où ont placés de force plus de 150.000 Amérindiens âgés de 6 à 16 ans. Arrachés à leur famille et leur culture, des enfants vont être victimes d’un véritable lavage de cerveau et de sévices : interdiction de parler leur langue maternelle, abus sexuels et humiliations. Plusieurs milliers d’entre eux mourront sous les mauvais traitements ou se suicideront.

En donnant la parole aux survivants de ce qui fut un véritable génocide culturel, Les Enfants Sacrifiés du Canada raconte l’une des pages les plus noires de l’histoire du Canada. Un grand documentaire d’investigation à découvrir avec Spicee, partenaire de 20 Minutes.